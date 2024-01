Ozzy Osbourne will zwei finale Shows in Birmingham spielen

Der „Prinz der Dunkelheit“ möchte sich gebührlich bei seinen Fans verabschieden. Und das soll mit zwei letzten Live-Konzerten passieren. Dies hat Ozzy Osbourne zumindest laut seiner Frau Sharon vor. Wie die britische Zeitung Mirror berichtet, ließ dies die 71-Jährige beim London-Stopp ihrer „Cut The Crap“-Tour verlauten. So hat die Black Sabbath-Legende vor, noch einmal zwei Abende in ihrer Heimatstadt Birmingham auf der Bühne zu stehen.

Mit Trompeten und Fanfaren

„Er wird nicht mehr auf Tour gehen“, stellte Sharon klar. „Aber wir planen, dass er noch zwei Shows macht, um Lebwohl zu sagen. Denn er findet, er hat sich niemals bei den Fans verabschiedet — und er will sich anständig verabschieden.“ Des Weiteren deutete die Gattin von Ozzy Osbourne noch an, dass die beiden Heimspiele im Stadion des lokalen Fußballclubs Aston Villa — dem Villa Park — steigen könnten. „Seine Stimme ist absolut perfekt. Und das war sie die ganze Zeit. Er nimmt immer noch Gesangsunterricht, also ist seine Stimme perfekt.

Und er kann Scherze machen. Er hat diese Melodien in seinem Kopf. Auch wenn man seine Musik nicht mag, kann man Ozzy nicht nicht mögen. Er zieht einen einfach in seinen Bann.“ Mit der Gesundheit von Ozzy Osbourne ging es zuletzt bergab. Vor vier Jahren bekam er eine Parkinson-Diagnose. Für die neurogenerative Krankheit gibt es keine Heilung, immerhin schreitet sie bei dem Briten langsam voran. Des Weiteren musste der 75-Jährige zuletzt einige aufwändige Operationen über sich ergehen lassen. Bei einem heftigen Sturz zu Hause war eine Verletzung an seinem Nacken, die er sich bei einem Quad-Unfall im Jahr 2003 zugezogen hatte, wieder aufgebrochen.

