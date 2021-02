THE DARKEST SKIES ARE THE BRIGHTEST

Eine Neuigkeit ist es nicht, dass Anneke van Giersbergen gesanglich zu den verlockendsten Sirenen in den Weiten der Rock- und Metal-Szene gehört. Bemerkenswert ist jedoch, mit welcher Offenheit sich die Sängerin im Vorfeld des neuen Solo­albums über die Verwerfungen in ihrer langjährigen Ehe geäußert hat, die letztendlich zu THE DARKEST SKIES ARE THE BRIGHTEST führten. Das ist kein Marketing-Gesabbel, sondern beschreibt eine künstlerische Verarbeitung, welche van Giersbergen in einer einsamen Hütte außerhalb Eindhovens vollzog. Entsprechend erwartet die Hörer im Verlauf dieser gut 42 Minuten eher Lagerfeuer als Feuerwerk.

THE DARKEST SKIES ARE THE BRIGHTEST bei Amazon

Von einem Seelen-Striptease möchte ich nicht sprechen, aber die 47-jährige Niederländerin gibt schon enorm viel preis von dem, was sie in den letzten zwei Jahren beschäftigte, nähert sich den Themen mit viel Einfühlsamkeit und bettet ihre unvergleichliche Stimme in einen fast schon sphärischen Klang-Mix ein, der sich vornehmlich aus Streichern, akustischen Gitarren, Hörnern und Percussion speist. Über all dem thront van Giersbergen mit elfengleichem Gesang – und der Gewissheit, dass immer ein kleines Licht am Ende des Tunnels flackert. Der gemeinsame Kampf hat sich gelohnt, die Ehe ist gerettet. Eine wirklich schöne Geschichte, eine wirklich schöne Platte.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***