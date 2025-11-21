Annisokay führen uns mit ihrer neuen Platte THE ABYSS – THE FINAL CHAPTER in den Abgrund hinab – und ein wenig hinters Licht. Dieser nur in Anführungszeichen „neue“ Longplayer setzt sich nämlich aus den bereits 2023 und 2025 veröffentlichten EPs ABYSS PT.1 und PT.2 zusammen, ist also streng genommen kein vollständiges Neuwerk. Immerhin haben die Jungs aus Sachsen-Anhalt dennoch drei weitere Tracks produziert, die allerdings überraschenderweise die Trilogie nicht abschließen, sondern verbinden: ‘Silent Anchor’, ‘Splinters’ und ‘My Effigy’ bilden quasi die Brücke zwischen den beiden Abgründen. Aber wie funktionieren diese drei Teile zusammen? Insgesamt zeigen Annisokay mit ihrer ABYSS-Welt musikalisch und lyrisch eine düsterere Seite von sich als beispielsweise noch auf AURORA. Dennoch handelt es sich um keine direkte Konzeptarbeit, und die Tracks stehen für sich – stechen teilweise sogar heraus, wie das tanzbare ‘Calamity’, das dramatische ‘Get Your Shit Together’ oder das verspielte ‘Splinters’. Ergänzend zu den epischen Klangwelten der ersten Hälfte des Albums geht es auf ABYSS PT.2 etwas härter zur Sache. Unterbuttert wird das Ganze von elektronischen Sounds und Effekten, die THE ABYSS – THE FINAL CHAPTER eine allumgebende cineastische Atmosphäre verpassen. So wirklich erzählen Annisokay damit keine eigene Geschichte – die Platte wäre aber prädestiniert dafür, die musikalische Untermalung solch einer zu sein.

