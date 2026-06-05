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August Burns Red SEASON OF SURRENDER

Metalcore , Fearless (11 Songs / VÖ: 5.6.)

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5/ 7
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Man kann SEASON OF ­SURRENDER ziemlich simpel beschreiben: August Burns Red ziehen ihr Ding selbst­bewusst durch, klingen auch nach zwanzig Jahren immer noch frisch und motiviert. Der Opener ‘Legions’ mit Mike Hranica von The Devil Wears Prada ist kein großes Aufbauen, sondern einfach rein. ‘The Nameless’ macht schnell klar, warum die Band noch immer funktioniert: die Riffs sitzen, der Groove zieht, und Jake Luhrs klingt deutlich beweglicher als früher. Die Platte hat zudem immer wieder kleine Eigenheiten. ‘Behemoth’ ist stumpf gesagt Vollgas, aber effektiv. ‘Den Of Thieves’ weckt Erinnerungen an Bullet For My Valentine und Parkway Drive, ohne sich daran festzufahren. Mit ‘Sonic Salvation’ mit Jamie Hails von Polaris wird es kurz schwerer und langsamer, bevor wieder alles anzieht. ‘Cerebral Malfunction’ mit Make Them Suffer bleibt hängen, auch wegen der kurzen klaren und sanften Passagen von Vokalistin Alex Reade, die dem Song einen anderen Dreh gibt. Danach geht es ohne Umwege weiter nach vorne, bis ‘New Horizons’ zeigt, wie gut dieser alte Sound heute noch funktioniert. SEASON OF SURRENDER fühlt sich am Ende weniger an wie ein großes Konzept sondern eher wie eine Sammlung starker Lieder, die einfach funktionieren, ohne viel erklären zu müssen.

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Gary Holt: Rock & Roll Hall Of Fame ist „Schwachsinn“
Exodus_Gary Holt
Sollten Slayer oder Exodus jemals Teil der Rock & Roll Hall Of Fame werden, tangiert es Gitarrist Gary Holt scheinbar null.
Mit Slayer und Exodus ist Gary Holt längst in die Metal-Annalen eingegangen. Während sich andere über eine Aufnahme in die Rock & Roll Hall Of Fame freuen und geehrt fühlen, könnte dies dem Gitarristen kaum egaler sein. Anlässlich der diesjährigen Aufnahme von Iron Maiden wurde Holmes im The Mistress Carrie Podcast kürzlich gefragt, für wie wichtig er dies hält. Lächerlicher Beliebtheitswettbewerb Ohne um den heißen Brei zu reden, meint der 61-Jährige: „Mir ist das persönlich scheißegal. Die Rock & Roll Hall Of Fame ist totaler Schwachsinn.“ Dann redet er sich regelrecht in Rage und zieht Vergleiche, die in der Tat…
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