YouTuber Charlie Ray schafft mit einer Lichter-Show den ultimativen Halloween-Tribut an die Alternative Metaller Avenged Sevenfold.

Der Nachbarschaftskonkurrenzkampf um die krasseste Halloween-Hausdekoration erklimmt in den USA eine nächste Ebene. Während sich der Feiertag in einen Feiermonat verwandelt, gilt: Wer kniet sich am tiefsten rein? Der YouTuber Charlie Ray sprengt das Internet mit einem Video, in dem die Lichtinstallation an seinem Haus synchron zum Avenged Sevenfold-Hit ‘Nightmare’ tanzt. Flackernde Grabsteinmotive, singende Kürbisse und das A7X-Logo zieren das eher gewöhnlich aussehende Vorstadthaus. Die Licht-Show ist so programmiert, dass sie sich punktgenau zum Sound des Songs bewegt. Vorbeifahrende können sogar ihr Autoradio auf 98,3 FM einstellen, um den Song zu hören, der auf einem hyperlokalen Sender läuft. Avenged Sevenfold…