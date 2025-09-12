Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Between The Buried And Me THE BLUE NOWHERE

Progressive Metal, Insideout/Sony (10 Songs / VÖ: 12.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Nach vier Jahren Pause und dem Ausstieg von Gitarrist Dustie Waring melden sich Between The Buried And Me mit einer Platte zurück, die vieles will und dabei oft den roten Faden verliert. Was als komplexe Klangreise gedacht ist, wirkt oft wie ein lose zusammengefügter Ideenstrom. Schon der Opener ‘Things We Tell Ourselves In The Dark’ zeigt die Richtung: ein netter Einstieg mit ­Groove und Atmosphäre, dem aber schnell die Spannungsentwicklung fehlt. ‘God Terror’ experimentiert mit punkiger Energie und härteren Elementen, verliert sich jedoch in merkwürdigen Gesangs-Passagen und schwer greifbaren Sounds. Besonders lange Stücke wie ‘Absent Thereafter’, ‘Psychomanteum’ oder ‘Slow Paranoia’ dehnen musikalische Ideen über ihre natürliche Grenze hinaus. Positiv sticht dagegen der Titel-Track hervor. Hier findet die Formation zu mehr Struktur und innerer Ruhe. Wer das Chaos mag, das entstehen kann, wenn Kontrolle bewusst losgelassen wird, findet hier ein spannendes Experiment. Wer klare Linien sucht, wird sich dagegen schwertun.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Jesus Piece: Öffentlicher Konflikt nach Auflösung
Nach der Auflösung von Jesus Piece will Sänger Aaron Heard die Band offenbar unter anderem Namen weiterführen.
Jesus Piece haben sich aufgelöst. Das verkündeten am 26.8. zumindest drei der vier Mitglieder in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Grund sei der plötzliche Austritt eines Band-Mitglieds aus persönlichen Gründen. Ein Name wird zwar nicht genannt, da jedoch Sänger Aaron Heard als einziger nicht auf dem Foto zu sehen ist, liegt nahe, das damit er gemeint ist. In dem Statement der Hardcore-Band heißt es: "Jesus Piece sind seit einer Weile tot. Ein Mitglied ist aus persönlichen Gründen ausgetreten und für uns fühlte es sich falsch an, ohne ihn weiterzumachen. Alles, was ihr unter diesem Namen oder einem ähnlichen Namen seht, das…
Weiterlesen
Zur Startseite