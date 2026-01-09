Haben sich der wuchtige Frontmann Dag „Hell“ Hofer und seine Mitstreiter schon für ihr letztes Studiowerk DUST TO GOLD (2018) vier Jahre Zeit gelassen, hat sich die Schaffensphase für KICKSTARTER nun sogar verdoppelt. Da scheint das Leben der Musik in die Quere gekommen zu sein, denn – ohne den Schweden zu nahe treten zu wollen – um sich diese (zugegeben sehr ansprechend daherkommenden) AC/DC-Gedächtnis-Songs auszudenken, braucht man keine acht Lenze. In bester Malcolm Young- und Brian Johnson-Manier laufen folglich unter anderem ‘Caught In The Action’, ‘Spitfire’ und ‘Avenger’ erquicklich rein, während ‘Hit The Road’ mit einem herrlichen Turbonegro-Refrain entzückt. Von den zwischenzeitlichen NWOBHM-Anklängen ist indes keine Spur mehr auszumachen – schade drum, denn das stand dem Quintett, welches auf seinem inzwischen siebten Longplayer nahtlos den neuen Gitarristen Freddie Johansson integriert hat, sehr gut.
***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***