Pandemieprojekt mit Nachhall: Cage Fight wurden von Tesseract-Gitarrist James Monteith als Ventil für Frustration ins Leben gerufen und 2021 mit Bassist Jon Reid, Schlagzeuger Nick Plews und Vokalistin Rachel Aspe (Ex-Eths) zur vollwertigen Band weiterentwickelt; das Debüt erschien 2022. Auf dem Zweitwerk gibt Will Horsman seinen Einstand als neuer Bassist. Nach einem atmosphärischen Intro, das bereits diverse Gesangsstile birgt, leben viele der im schiebenden Hardcore angesiedelten Stücke von Aspes stimmlicher Variabilität: Während die Französin in brutalen Songs wie (dem von Tiergeräuschen gerahmten) ‘Pig’, ‘The Hammer Crush’ oder ‘IHYG (I Hate Your Guts)’ growlt, faucht, keift oder grunzt, lässt sie in melodischeren Nummern wie ‘Un Bon Souvenir’ oder dem Titel-Track auch ihre schöne klare Stimme erklingen. Für noch mehr Abwechslung sorgen der Gastauftritt von Julien Truchan (Benighted) im energetischen ‘Pick Your Fighter’ (Anspieltipp), das mit sanftem Gitarrenzupfen und ätherischem Singsang ausgestattete Zwischenspiel ‘Le Déni’ sowie die zurückgenommene, ihrem verstorbenen Großvater gewidmete Ausleitung ‘Élegie’. Wer Hardcore mit dem gewissen Etwas mag oder sich für starke weibliche Gesangsleistungen unterschiedlicher Couleur interessiert, sollte sich zwecks Hörprobe in diesen Käfig wagen.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***