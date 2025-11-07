Caskets aus Leeds in England melden sich mit ihrem dritten Album THE ONLY HEAVEN YOU’LL KNOW zurück. Was 2021 auf ihrem Debüt LOST SOULS noch als Emo oder Metalcore durchging, kann heute kaum noch so bezeichnet werden. Stattdessen widmen sich die Briten einer modernen Version von emotionalem Power Pop, gespickt mit vereinzelten Breakdowns. Rare Screams und eine begleitende Gitarrenmelodie fügen wenige Metal-Elemente hinzu. Obwohl seine Musik laut eigener Aussage etwas sehr Persönliches und Emotionales für Frontmann Matt Flood ist, ist es schwer, diese Emotionalität durch das Dickicht von Autotune und elektronischen Effekten zu erkennen. Nur selten verirrt sich mal ein verzerrtes Gitarrensolo durch das weiße Rauschen, das sonst auf diesem Album vertreten ist und erinnert einen daran, warum man die Musik überhaupt angemacht hat. Schade, denn Flood hat eine Stimme, die für modernen Metalcore nur so gemacht ist: hell, klar und geeignet für starke Shouts und Screams. Obwohl man sich einen Ausbruch aus der Gewöhnlichkeit wünscht, sind die Lieder, wenn man nicht gerade nach einer härteren Gangart sucht, ein­gängig genug, um zumindest mitzunicken.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***