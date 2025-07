Heaven Shall Burn wenden sich nach dem Abbruch des Rock am Ring-Auftritts an ihre Fans.

[Update vom 10.06.2025] Heaven Shall Burn haben einen Ersatz für Marcus Bischoff gefunden und können ihre Tournee fortsetzen. Alles Weitere dazu hier. [Update 8.6.2025, 18:30 Uhr] Nach dem Abbruch des Rock am Ring-Konzerts und Gesundheits-Check im Krankenhaus, meldet sich Heaven Shall Burn-Sänger Marcus Bischoff mit einem Update zu seinen Stimmproblemen. Die nächsten Konzerte müssen wohl ausfallen, damit er sich von einer Infektion erholen kann: “Hello my friends. As promised, I want to give an update on the situation. I was in the hospital last night and had a specialist examine me. Apparently, I’ve picked up an unnoticed infection. Unfortunately, this means…