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Converge HUM OF HURT

Post Hardcore, Epitaph (10 Songs / VÖ: 5.6.)

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5.5/ 7
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Da hatte es jemand besonders eilig! Erst im Februar dieses Jahres veröffentlichten Converge ihr letztes Album LOVE IS NOT ­ENOUGH (Kollegin Aschenbrenner ver­gab 6 Punkte), und schon setzen sie mit HUM OF HURT nur wenige Monate später einen drauf. Auf den Vorgänger vom Frühjahr folgt ein weiteres vollständiges Album voll brachialem (Post) Hardcore-Genuss. Wo die Band aus Salem, Massachusetts mit LOVE IS NOT ­ENOUGH ihre Radikalität mit Melodie verbindet und eine emotionale Platte liefert, ist auf HUM OF HURT hauptsächlich Kraft und Dissonanz angesagt. Tracks wie ‘Slip The Noose’ oder ‘It Only Gets Worse’ explodieren nur so aus den Lautsprechern. Inspiriert wurde dieses Werk von einer Frequenz, die „The Hum“ genannt wird: das Summen. Es bezieht sich auf eine bestimmte Frequenz, die an verschiedenen Orten weltweit von wenigen Menschen gehört werden kann, deren Ursache jedoch nicht abschließend geklärt werden kann. Converge interpretieren das Summen als die Manifestation des menschlichen Leidens. Keine leichte Kost! Unter verzweifelt und wütend klingenden Vocals und verzerrten Gitarren verbirgt sich auch hier eine nachdenkliche Haltung. In der Musik wird diese jedoch erst mit dem basslastigen, doomigen Sechsminüter ‘Dream Debris’ und dem darauffolgenden sanften ‘It Used To Matter’ verdeutlicht. Eine an­gemessene Platte in Anbetracht der aktuellen Weltlage!

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John Bonham (Led Zeppelin): Heute wäre er 78 Jahre alt
Led Zeppelin im Jahr 1970: John Paul Jones, Jimmy Page, John Bonham und Robert Plant (v.l.)
Auch wenn John Bonham bereits 1980 starb, ist sein enormer Einfluss nicht zu übersehen. Heute wäre er 78 Jahre alt geworden.
Es gibt Rock-Bands, die wichtig waren. Es gibt Rock-Bands, die groß waren. Diese Beschreibung würde Led Zeppelin nicht gerecht werden: Die Briten gossen das Fundament der modernen Rock-Musik neu und lieferten mit ihren Liedern Blaupausen für kommende Künstler. All ihre Alben sind Meilensteine, ihr Einfluss ist unermesslich. Doch all diese Monumente hätten ohne John Henry "Bonzo" Bonham niemals so gewaltig geklungen. Sein Schlagzeugspiel war kein Begleitwerk, sondern ein Erdbeben. Ein integraler Bestandteil des Zeppelin‑Mythos. Am 31. Mai 2026 hätte Bonham seinen 78. Geburtstag gefeiert. Doch er starb bereits 1980 mit nur 32 Jahren - und hinterließ in dieser kurzen Zeit…
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