Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH

Goth Glam, Spinefarm (12 Songs / VÖ: 31.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

War der 2023er-Vorgänger eine herrliche Hommage und der gelungene Versuch, dem blutleeren Vampir-­Genre neue Impulse zu versetzen, wirkt diese Fortsetzungsgeschichte erschreckend blass. Mag die Plot-Prämisse einer Vampir-Band, die sich in den Achtzigern auf US-Tour befindet, noch völlig in Ordnung gehen, krankt SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH, welches erneut mithilfe von Tom Dalgety (Ghost, The Cult, Year Of The Goat) als aktuell amtierendem Produktionsmeister für opulenten Düster-Sound inszeniert wurde, vor allem an den fahlen Songs. Da helfen auch sämtliche Jim Steinman-Zitate, ‘The Rocky Horror Picture Show’-Campy­ness oder die Tatsache, dass man – erneut – Patricia Morrison (The Gun Club, The Sisters Of Mercy) als veritable Original-Achtziger-Galionsfigur in einer Gastsprecherinnenrolle auffährt, nicht viel. Sowohl Songwriting als auch Arrangements schrappen streckenweise gefährlich knapp an Power Metal-Plattitüden vorbei und geht ein Stück wie das ungeniert Coopers ‘Bed Of Nails’ belehnende ‘Blood Magick’ kaum noch als Hommage durch. Selbst Billy Idol-isierte New Wave Rock-Anwandlungen (‘Prey For The Night’) wissen (verglichen mit der Achtziger-Allmacht, die AFI parallel auf ihrem neuen Album entfachen) wenig zu überzeugen. Einzig der Gesangsauftritt von Keyboarderin Hannah Greenwood, die das burleske ‘Razor Wire’ mit dem Madonna-‘Dick Tracy’-Verve von Heiserchen Mahoney intoniert, gerät hier zu einem echten Show-Stehler. In Anbetracht dessen, was Creeper bisher künstlerisch ge­leistet haben, ist das leider etwas zu wenig.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Decapitated: Vogg arbeitet an neuen Songs
Decapitated
Mehr als drei Jahre liegt das letzte Album von Decapitated nun zurück. Gitarrist Wacław „Vogg“ Kiełtyka feilt jedoch an Nachschub.
Seit CANCER CULTURE (2022) touren Decapitated um den Globus. Derzeit sind sie mit Killswitch Engage, Hatebreed, Fit For An Autopsy und Employed To Serve auf Europatournee. Während ihres Aufenthalts in Portugal sprach Gitarrist und einzig verbliebenes Gründungsmitglied Wacław „Vogg“ Kiełtyka mit Underground's Voice. Ein zu voller Terminkalender Vermutlich bezugnehmend auf eine Zeile in der Tour-Ankündigung wurde Vogg gefragt, wie es mit der Arbeit an neuem Material aussieht. In besagter Ankündigung vom 13. September hieß es: „Es ist unsere letzte Tour, bevor wir uns in den Schreibprozess stürzen und für eine längere Pause ins Studio gehen.“ Der Gitarrist antwortet: „Ich arbeite…
Weiterlesen
Zur Startseite