Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 28.9.2018 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Walking Dead On Broadway, Beartooth und Anti-Flag.

Anaal Nathrakh A NEW KIND OF HORROR hat es in sich: Aus der anfänglichen Necro-Rumpelbutze ist ein großer, fauchender Godzilla geworden. Wie man sich den vorstellen darf, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=SyHHUImw-VM Riverside Auf ihrem siebten Studioalbum WASTELAND spielen Riverside noch immer – oder mehr denn je? – hymnischen, atmosphärisch dichten Prog Rock in Vollendung. Lest hier mehr dazu! https://www.youtube.com/watch?v=4Wqlts7QWA8 Wolfheart Wolfheart verkörpern auf CONSTELLATION OF THE BLACK LIGHT einmal mehr nordische Melancholie und Schwermut. Wie das klingt, lest ihr hier! https://www.youtube.com/watch?v=Om-wa3CqUr4 Beartooth Mit ihrem dritten Studioalbum DISEASE laden Beartooth sowohl zum Mitsingen als auch Dampf ablassen ein. Lest hier mehr! https://www.youtube.com/watch?v=GZG_HKfIz0U Diese und…