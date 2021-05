WE ARE THE DRAGON

Schon bezüglich der EP-Vorboten wurden Parallelen zu Ghost ausgemacht. Naheliegend, ist Cvlt Of The Svn doch das Ein-Mann-Projekt eines Finnen mit einem Faible für Masken und Make-up, der mit Schreckensmomenten genauso gerne spielt wie mit schrecklich schönen melodischen, und bei aller Überstilisierung auch stets Gefahr läuft, zur Genre-Groteske zu geraten. Während Ghost eine große Affinität zu Siebziger- und Achtziger-Hard Rock aufweisen, sind Cvlt Of The Svn dagegen voll und ganz dem Gothic in all seinen Manifestationen verfallen. Deutliche Spuren von The Sisters Of Mercy finden sich hier also genauso wieder wie der Einfluss von The Mission und Billy Idol, aber auch ein Hauch von Bauhaus und Joy Division, Type O Negative, Marilyn Manson, Rammstein oder auch sehr, sehr, sehr subtile Black Metal-Anleihen gehören auf WE ARE THE DRAGON zum guten Ton.

„Occult Murder Pop“ nennt der mysteriöse, namenlose Schöpfer hinter Cvlt Of The Svn dieses Panoptikum von Frankenstein-Kreationen und finsteren Ohrwurmsinfonien – und trifft damit definitorisch ziemlich ins Schwarze. Dass sich sein Gesang dabei Genre-untypisch nicht etwa grabestief sonor, sondern etwas spitzer, ja, keifiger gestaltet und sich damit etwa anhört, wie man sich Max Schreck als Frontmann der 69 Eyes vorstellen würde, verleiht Cvlt Of The Svn ein ganz eigenes, schräges Charakteristikum.

