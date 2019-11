Schamanen aus der Vergangenheit: Heilung sorgen für ausverkaufte Hallen. Auch am 7.11.2019 im Kieler Schloss verzauberten sie ihr Publikum.

Heilung zählten teilweise noch als Geheimtipp für den geneigten Hörer und konnten in den letzten zwei Jahren auf vielen Festivals gnadenlos überzeugen. Man denke nur an das nächtliche Trommeln und den verstörenden Schamanengesang auf dem letztjährigen Summer Breeze. Was für eine Macht diese Band entfesseln kann, wurde dort bereits deutlich. Die Tour ist zum größten Teil ausverkauft, und so versammelt sich am heutigen Abend im Kieler Schloss eine illustre Schar von Fans aus den unterschiedlichen Genre-Gruppen. Neben dem gemeinen Metaller, Wikinger, Mittelalteranhänger oder esoterisch angehauchten Fan ist hier alles vertreten. Nachdem alle mehr oder weniger ihre Plätze gefunden haben, beginnt…