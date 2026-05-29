Es gibt wohl kaum eine bessere Kombination als Metalheads und die Ziffer sechs. Egal, ob alleine oder zusammen mit seinen Zwillingen als berühmt-berüchtigte Number of the beast – der dunkle Nachbar von 5 ist aus dem Metal nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder also, dass sich Dark Millennium auf ihrem sechsten Album richtig ins Zeug legen. Musikalisch mag sich COME von seinem Vorgänger ACID RIVER nicht groß unterscheiden, doch dafür begeistert die neueste Platte der deutschen Death Metal-Truppe mit dem Drumherum. Dank neuer Produktion klingen die Death Metal-Balladen der Nordrhein-Westfalen atmosphärischer denn je, was den beiden Gitarristen Hilton Theissen und Michael Burmann ordentlich Raum bietet, sich mal richtig auszutoben. Kein Wunder also, dass Dark Millennium mit COME einen Schritt weiter in die Progressive-Richtung schreiten. Wenn das Ganze am Ende so gut klingt, kann man es ihnen aber auch echt nicht übelnehmen. Eine klare Empfehlung für alle, die ihren Death Metal etwas tiefgründiger mögen.

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