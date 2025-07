Während die Metal-Welt weiterhin auf ein neues Lebenszeichen von System Of A Down hofft, peitscht Daron Malakian das dritte Scars On Broadway-Album raus. ADDICTED TO THE VIOLENCE ist ein musikalischer Faustschlag, der die Abgründe unserer Zeit seziert – roh, bissig und ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten. Malakian bleibt seinem Stil dabei treu: Er kombiniert aggressive Riffs mit eingängigen Melodien und textlicher Schärfe. Dass er sich stilistisch nicht einschränken will, hört man deutlich: Ob Punk, Metal, Folk oder elektronische Elemente – alles findet seinen Platz, solange es authentisch ist. Thematisch geht es auf ADDICTED TO THE VIOLENCE um die Verrohung der Gesellschaft, politische Spaltung und die Absurditäten des digitalen Zeitalters. Malakian hält dabei keinem Lager die Stange: „I’m sick of the left, I’m sick of the right“, singt er in ‘Your Lives Burn’. Musikalisch erinnert das Album an die rohe Energie des Debüts und die Experimentierfreude von DICTATOR. Tracks wie ‘Killing Spree’ oder besagtes ‘Your Lives Burn’ zeigen Malakians Fähigkeit, komplexe Themen in kraftvolle und zugleich eingängige Songs zu verwandeln. Doch trotz zahlreicher Ohrwurmelemente: ADDICTED TO THE VIOLENCE ist kein Album für nebenbei. Es fordert Aufmerksamkeit, regt zum Nachdenken an und zeigt einmal mehr, dass Malakian einer der wenigen Künstler ist, die den Finger in die Wunde legen, ohne belehrend zu wirken. Nicht nur für Fans von System Of A Down ein Muss.

Wie sehr man den zwischen Wahnsinn, Genie und partiell auch Wahnsinns-Genie changierenden System Of A Down-Gitarristen und -Chef-Komponisten vermisst hat, wird einem erst klar, wenn unvorhergesehen etwas Neues aus dem Kosmos der besten armenischen Kalifornier erscheint. Im Alben-Output hat Malakians Nebenprojekt seit 2008 klar die Nase vorn und speist sich gewohnt weniger aus der Starkstromsteckdose als die Stamm-Band. Frank Thiessies (6 Punkte)

Wenn man bedenkt, dass ADDICTED TO THE VIOLENCE auch ein System Of A Down-Album hätte sein und damit deutlich mehr Beachtung finden können, kann man nur den Kopf schütteln. Egal: Mit genialen Songs wie ‘Done Me Wrong’, ‘Your Lives Burn’ oder ‘You Destroy You’ beweist Daron Malakian, was für ein begnadeter Song-Schreiber er ist und untermauert, dass Scars On Broadway eine der unterschätztesten Bands der Gegenwart sind. Lothar Gerber (6 Punkte)

