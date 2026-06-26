Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Dead Pioneers WAGON BURNER

Punk Rock , Hassle (12 Songs / VÖ: 26.6.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Subtiles Songwriting schön und gut, manchmal braucht es aber einfach blanke Wut statt Spielereien und Schnörkel. Ganz nach diesem Motto liefern Dead Pioneers mit WAGON BURNER ein Album, das gleichermaßen als bissige Punk-Platte, tiefgründige Spoken Word-Performance und politisches Manifest funktioniert. Egal, ob in ‘No Kings’ oder ‘Zealots’: Frontmann Gregg Deal nimmt kein Blatt vor den Mund und schießt mit scharfem Sarkasmus und ungefilterter Wut gegen Kolonialismus, rechte Ideologien und gesellschaftliche Ignoranz. Die Band verbindet dabei rohen Hardcore Punk mit treibenden Rhythmen und hypnotischen Spoken Word-Passagen à la Rage Against The Machine. Ab und zu läuft Gregg Gefahr, sich in seinen Predigten zu verlieren, doch zum Glück schafft es der amerikanische Aktivist meist, rechtzeitig die Kurve zu kriegen. Speziell dieses permanente Schwanken zwischen kontrolliertem Chaos, bitterem Humor und politischer Direktheit macht WAGON BURNER so packend. Dead Pioneers liefern kein 08/15-Punk-Album, sondern ein unbequemes, wütendes und genau deshalb enorm wichtiges Statement.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Alissa White-Gluz im Interview: Blue Medusa, Dragonforce und viel mehr
alissa-white-gluz-interview-rock-am-ring-2026-thumbnail
Alissa White-Gluz gibt Vollgas! Im METAL HAMMER-Interview spricht sie über die Leidenschaft für ihre Band Blue Medusa und ihr Engagement in verschiedenen Projekten.
Alissa White-Gluz spricht im so spontanen wie aufschlussreichen METAL HAMMER-Interview bei Rock am Ring 2026 über ihre aktuellen musikalischen Projekte und Kooperationen. Das Video-Interview findet ihr unten! Alissa White-Gluz betont, dass ihr Hauptaugenmerk auf ihrer neuen Band Blue Medusa liegt, welche sie als ihre Leidenschaft und Seele bezeichnet. Dennoch bleibt sie offen für die Teilnahme an anderen musikalischen Projekten und Kooperationen. Alissa bei Dragonforce, Ice Nine Kills und Savage Lands Alissa erläutert ihr jüngstes Engagement bei Ice Nine Kills und erzählt, dass sie aufgrund ihrer Freundschaft und ihrer Bewunderung für deren energiegeladene Auftritte bei mehreren Konzerten mitgewirkt habe.   Sieh…
Weiterlesen
Zur Startseite