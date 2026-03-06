Toggle menu

Desert Storm BURIED UNDER THE WEIGHT OF REASON

Sludge, Heavy Psych/Cargo (9 Songs / VÖ: 6.3.)

5/ 7
von

Desert Storm haben mit BURIED UNDER THE WEIGHT OF REASON kein gewöhnliches Sludge-Album geschaffen. Das Werk verbirgt einige Tricks, welche die Musik gekonnt aus dem dichten Marihuananebel hebt. Was mit ‘Newfound Respect’ als typische, träge Stoner-Platte anfängt, entfaltet sich spätestens im zweiten Lied ‘Shamanic Echoes’ zu einem kleinen Überraschungspaket. Der Song klingt zunächst nicht besonders spektakulär. Dennoch überrumpelt er mit einem an Mark ­Knopfler erinnernden, bluesigen Gitarren-Part, der den Song wie ein Sonnenstrahl im kalten Winter erhellt. Auch ‘Cut Your Teeth’ punktet mit spannendem Blues. Leider verfolgen Desert Storm die Gold­ader nicht besonders intensiv weiter und widmen sich stattdessen wieder düstereren Gefilden. ‘Woodsman’ fängt melancholisch und zaghaft an, entwickelt sich aber zu einem schweren, verzerrten Prog-Werk. Auch in den folgenden Songs werden neben Distortion und schwerfällig groovenden Riffs wehmütige Melodien großgeschrieben. Trotzdem frischen die Briten BURIED UNDER THE WEIGHT OF REASON regelmäßig mit groovigen Einschlägen auf (Paradebeispiele: ‘Rot To Ruin’, ‘Twelve Seasons’), die eine will­kommene Abwechslung bieten.

***
