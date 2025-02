In der jüngeren Vergangenheit haben Nintendo immer wieder große Titel der Unternehmenshistorie gewürdigt. So erhielt ‘Luigi’s Mansion 2 HD’ (2024) einen neuen Anstrich, und auch ‘Mario vs. Donkey Kong’ (2024) kehrte aufgehübscht zurück. Nun erstrahlt mit ‘Donkey Kong Country Returns HD’ ein weiteres Spiel in neuem Licht. Kenner der einst auf dem Super Nintendo gestarteten ‘Donkey Kong Country’-Reihe beziehungsweise des 2010 erschienenen Remakes für die Nintendo Wii werden sich sofort heimisch fühlen. In der Rolle des beliebten Affen Donkey Kong und dessen Begleiter Diddy Kong gilt es, sich durch diverse Jump’n’Run-Level zu schlagen: mal in einer Lore, mal unter Wasser, in einem Raketenfass oder an einer Liane.

Natürlich darf keine technische Sensation erwartet werden – schließlich handelt es sich um eine Neuauflage eines 15 Jahre alten Spiels –, allerdings ist das, was Nintendo aus der Vorlage gemacht haben, vorbildlich. Ein besonderes Highlight: Mit einem paar Joy-Cons lassen sich die Level auch im Zweispielermodus bestreiten. Eine sinnvolle Neuerung für ein angestaubtes, aber qualitativ noch immer herausragendes Spiel. Natürlich setzt Nintendo damit keine grafischen Maßstäbe, aber es ist schön zu sehen, mit welcher Liebe man alte Schätze zu neuem Glanz verhilft. Und in der aufgehübschten Version kann das Spiel locker mit aktuellen Genre-Titeln mithalten, in denen nur ein Bruchteil der hier hineingeflossenen Mühe steckt.