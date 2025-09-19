Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Donots SCHWERT AUS HOLZ

Punk Rock , Solitary Man/Warner (13 Songs / VÖ: 19.9.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4.5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Die Donots haben etwas Neues gewagt: Auf ihrem Akustikalbum SCHWERT AUS HOLZ präsentieren die Punk-Rocker elf Neuinterpretationen ihrer Klassiker sowie zwei neue Songs. Während einige Lieder mit ruhigeren Tönen gemütliche Lagerfeueratmosphäre versprühen, holen andere die Energie von Live-Konzerten ins ­heimische Wohnzimmer. Durch neue ­Arrangements mit Akustikgitarre und Piano sind sie nicht nur Unplugged-Cover älterer Donots-Titel, sondern bekommen einen neuen, eigenen Klang – ohne dabei ihren Kern zu verlieren. Zahlreiche Gastauftritte von bereits bekannten und neuen Feature-Gästen setzen dem Werk das i-Tüpfelchen auf. Die vorab veröffentlichte Single ‘Allein zu allein’ klingt nach Hoffnung und Aufbruch und macht Mut in schweren Zeiten. ‘Whatever Happened To The 80s’ erhält einen melancholischen Einschlag und behält dabei seinen eingängigen Mitsing-Refrain. Auch die neue Version von ‘So Long’ – wie bereits im Original mit Frank Turner – entfaltet eine völlig neue Wirkung, und die raue Stimme von Chuck Ragan (Hot Water Music) kommt auf der Unplugged-Version von ‘Dead Man Walking’ besonders gut zur Geltung. ‘Stop The Clocks’ mit Campino und Matt Hensley (Flogging Molly) sowie ‘Eine letzte letzte Runde’ liefern emotionale Hymnen, bei der sich Freunde beseelt schunkelnd in den Armen liegen können. Zum Tanzen lädt wiederum der Song ‘Calling’ mit antreibendem Ska-Rhythmus ein. Der perfekte Soundtrack für lange Abende am Lagerfeuer oder in der liebsten Eckkneipe!

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Hautnah: Mattias „Muddi“ Melchiorsen (Baest)
Baest
Baest-Bassist Mattias „Muddi“ Melchiorsen gibt anhand seiner Tattoos Einblick in die Band-Geschichte.
Die komplette Hautnah-Rubrik mit Mattias „Muddi“ Melchiorsen von Baest findet ihr in der METAL HAMMER-Augustausgabe 2025, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Wie alt warst du bei deinem ersten Tattoo, und wo hast du es stechen lassen? Muddi: Ich war ungefähr 25 Jahre alt. Geschehen ist es in Aarhus in einem Tattoo-Studio namens Société g28, das heute leider nicht mehr existiert. Der Künstler hieß Christian Bjerregaard. MH: Wie haben deine Familie und Freunde darauf reagiert? Muddi: Meine Freunde hielten es natürlich für cool. Meine Eltern haben…
Weiterlesen
Zur Startseite