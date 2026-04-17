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Doodswens DOODSWENS

Black Metal, Svart/OPEN (7 Songs / VÖ: 17.4.)

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Das Debüt der Holländerinnen, LICHTVREES, war 2021 eines dieser kleinen Black Metal-Juwelen: nicht originell, aber ehrlich und existenzialistisch und dabei anders genug in seiner so schlichten wie fulminanten Interpretation des Second Wave-Black Metal-Sounds. Fünf Jahre später ist aus dem Frauenduo eine sogenannte ­„Female-fronted“ Band geworden: ­Fraukje van Burg hat sich aus dem Rampenlicht zurückgezogen, Schlagzeugerin und Sängerin Inge van der Zon holte sich zwei Kerle für Riffs und Donnergrollen. Wobei: Den auf DOODSWENS erstmals präsenten Bass hört man dank der typischen Produktion nicht wirklich, live hilft das aber sicher. Und da kommt dieses Material am besten zur Geltung: DOODSWENS besticht mit soliden Riffs, rohem DIY-Feeling und kompromisslos kehlig-kratzigem Gesang, doch die Schlichtheit wiegt beim zweiten Mal mehr als die Fulminanz – auch, weil ­etwa die Italiener Bianca mit ihrem Debüt letztes Jahr die Messlatte, was die frauen­spezifische Klasse im Black Metal angeht, deutlich höher gelegt haben.

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Foo Fighters: Neue Platte im Anmarsch
Foo Fighters 2026
Die Foo Fighters haben eine neue Platte am Start: Mit YOUR FAVORITE TOY versüßen Dave Grohl und Co. den Fans den Frühling.
Dave Grohl und seine Foo Fighters haben ein neues, und zwar ihr nunmehr zwölftes Studiowerk im Anschlag: Die Scheibe heißt YOUR FAVORITE TOY und erscheint am 24. April 2026 mittels Roswell Records, RCA Records und Sony Music. Zusätzlich zum bereits bekannten Song ‘Asking For A Friend’ hat das Sextett gleich den Titel-Track als weiteren Vorab-Song veröffentlicht (siehe Lyric-Video unten). Tonaler Schlüssel Der Track ist ein typischer Alternative Rock-Brecher, wie man ihn sich von Foo Fighters wünscht. Band und Plattenfirma finden: "Als perfekter erster Geschmack und in Vertretung des gleichnamigen Albums klingt ‘Your Favorite Toy’ wie nichts anderes in der monumentalen…
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