Keine echte Gitarre zur Hand? Kein Problem – in Osnabrück findet in diesem Jahr die erste Luftgitarrenmeisterschaft statt.

Am 18. Mai findet erstmals die niedersächsische Luftgitarrenmeisterschaft statt. Das Spektakel steigt in der Lagerhalle Osnabrück. Alle Teilnehmenden stellen dort in sechzig Sekunden ihre Fähigkeiten unter Beweis, bei einer möglichst witzigen Luftgitarren-Performance. Die Wahl des Songs liegt hierbei beim Interpreten. In einer zweiten Runde muss dann zu vorgegebener Musik improvisiert werden. Nicht nur heiße Luft Als Gewinn gibt es dann auch eine echte Gitarre, um gezeigte Fähigkeiten auch sogleich am realen Instrument auszuprobieren. Außerdem kann sich der Sieger anschließend weiter bis zur Weltmeisterschaft nach Finnland durchspielen. Die Luftgitarren-Weltmeisterschaften finden seit 1996 jährlich statt. Der Sieg 2011 von Aline „The Devil‘s Niece“…