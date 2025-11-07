Wenn man sich auf gute Freunde immer verlassen kann, gibt es wohl keine Hardcore-Band, mit der man lieber befreundet wäre als Drain. Müsste man die Amerikaner mit einem Wort beschreiben, wäre es wohl „verlässlich“ – der Begriff „Enttäuschung“ scheint im Wortschatz der Gruppe zu fehlen. Auch auf ihrem dritten Album …IS YOUR FRIEND beweisen Drain, dass gute Musik und gute Laune Hand in Hand gehen. Egal, ob mit dem thrashigen ‘Nothing But Love’ oder der poppigen Mitsinghymne ‘Who’s Having Fun’ – das Ziel der Kalifornier bleibt es, ihren Fans ein Grinsen ins Gesicht zu zaubern. Dafür legen sich Drain ordentlich ins Zeug: mehr Riffs, mehr Rhythmus, mehr Rückenwind. Wer dachte, dass die Kalifornier LIVING PROOF nicht toppen könnten, muss sich ziemlich dämlich vorkommen, denn …IS YOUR FRIEND ist ohne Frage das bisherige Meisterwerk der jungen Band. Frontmann Sammy Ciaramitaro versteht genau, was einen Song zum Ohrwurm macht, und verwandelt mit seiner einzigartigen Stimme scheinbar simple Texte in eingängige Hit-Passagen. Doch auch die restlichen Mitglieder der Gruppe finden ihre Momente zum Strahlen und Klingen, dank der neuen Produktion, die knackiger als je zuvor ist. Eine Kette ist schließlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied, und die Kalifornier strotzen auf …IS YOUR FRIEND allesamt förmlich vor Kraft. Auf Freunde wie Drain verlässt man sich doch gerne.

