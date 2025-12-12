Toggle menu

Sun Of The Suns ENTANGLEMENT

Death Metal, Scarlet/OPEN (9 Songs / VÖ: 12.12.)

4/ 7
von

Die italienischen Prog-Deather Sun Of The Suns nehmen uns auf ihrem zweiten Studio­album mit auf eine Reise durchs Weltall. Den brutalen Riff-Attacken und der tiefen Stimme von Frontmann Luca Scarlatti stehen melodische Passagen mit Keyboard-Einsatz gegenüber, die immer wieder die Ansätze des Intros ‘Wanderer Of The Cosmos’ und des Instrumentals ‘Wanderer Of The Unknown’ aufnehmen. Songs wie ‘On The Last Day Of Earth’, ‘If I Could Hold The Sky’ oder ‘The Void Where Sound Ends Its Path’ versprühen trotz aller Aggressivität eine ganz eigene Art von Melancholie und Weite, die sich schwer in Worte fassen lässt. Ältere Opeth können zumindest teilweise als Vergleich herangezogen werden, auch wenn nicht alle Songs auf ENTANGLEMENT diesen hohen Qualitätsstandards entsprechen. Wer mit ordentlich Gegrunze und der feinen Melodieführung von Delain-Gitarrist Ludovico Cioffi (der hier im wahrsten Sinne des Wortes ganz andere Töne anschlägt) durch unendliche Weiten reisen möchte, ist bei Sun Of The Suns an der richtigen Adresse.

