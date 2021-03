Drummer Deen Castronovo mischt nicht mehr bei The Dead Daisies mit. An seine Stelle tritt ein ehemaliger Black Sabbath-Trommler.

Bei The Dead Daisies dreht sich das Personalkarussell. So hat sich Drummer Deen Castronovo dazu entschlossen, die Musikgruppe zu verlassen. An seiner statt wird künftig Tommy Clufestos (der unter anderem bereits mit Ted Nugent, Alice Cooper, Rob Zombie und Black Sabbath musiziert hat) hinter der Schießbude bei dem Quartett Platz nehmen. Eine OP steht an Castronovo hat in seiner Begründung zum einen familiäre sowie zum anderen gesundheitliche Gründe für diesen Schritt angeführt (siege Facebook-Post unten). "Hallo alle! Wie manche von euch schon gehört haben mögen, habe ich The Dead Daisies offiziell verlassen. Meine Entscheidung zu gehen war keine leichte. Denn…