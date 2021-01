Schaut man sich das Cover zum mittlerweile 16. Album von ­Ektomorf an, fällt einem auf: Das Monster sieht doch stark aus wie das auf Metallicas ‘Jump In The Fire’-Single-EP von 1984. Das gibt bei jedem Thrash-Fan schon mal fette Pluspunkte. Generell weist das Album viele Parallelen zu Metallicas Frühwerken auf: acht Titel, ein kurzer Track am Schluss, der einem noch einmal richtig in die Magengrube haut, und ein Instrumentalstück. Letzteres ist kein ‘Orion’ Teil zwei, aber ein stimmiges, mit sieben Minuten auch längstes Lied der Platte. Und wer denkt bei dem Break im Titelstück nicht an ‘Master Of Puppets’? Die Idole sind klar erkennbar.

Doch der Gesang von Frontmann Zoltán „Zoli“ Farkas erinnert wie gehabt stark an Soulfly. Zoli ist das letzte verbliebene Gründungsmitglied, alle anderen aktuellen Musiker stießen erst 2017 dazu. REBORN ist ein schön variantenreiches Album geworden: ‘And The Dead Will Walk’ ist ein kraftvoller Stampfer, und ‘Where The Hate Conceives’ drosselt das Tempo für eine Verschnaufpause. Es verwundert ein wenig, denn bisher klangen Ektomorf wie Soulfly, jetzt wie eine Mischung aus Soulfly und Metallica (mit einem Schuss Pantera). Wem es nach einem gut geschüttelten Cocktail aus diesen drei Bands dürstet, der kann hier bedenkenlos schlürfen.

***

