Behemoth, Electric Callboy, Meshuggah und viele mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Mit ‘Psyche’ präsentieren die griechischen Progressive-Black-Metaller Aenaon einen weiteren Song ihres am 07.10. erscheinenden Albums MNEMOSYNE. Richtig tief in die blutbesudelte Gore-Kiste greifen Autopsy mit ihrem Clip zu ‘Knife Slice Axe Chop’. Ihr achtes Album MORBIDITY TRIUMPHANT erscheitn am 30.09.2022. Eine Woche nach Veröffentlichung ihrer LP OPVS CONTRA NATVRAM lassen Behemoth ihre Auskopplung ‘Versvs Christvs’ vom Stapel. Nicht weniger blutig geht es - wie der Band-Name schon verrät - im Video zu ‘Putrefying Corpse’ von Bloodbath zu. Ihr Death Metal-Werk SURVIVAL OF THE SICKEST…