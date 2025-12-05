Ganze sechs Jahre mussten Fans auf den Nachfolger zu COLD BLACK SUNS warten, nun meldet sich das eigentlich sehr veröffentlichungsfreudige belgische Trio endlich mit seinem zwölften Album ASHSPAWN zurück. Bahnbrechend Neues findet sich dort allerdings nicht, was auch nicht zu erwarten war. Enthroned haben ihren Stil über die Jahrzehnte hinweg nur wenig variiert, konnten dabei natürlich im Detail verfeinern und Routine gewinnen. So klingt ASHSPAWN entsprechend souverän und bietet handwerklich keinen Grund zur Kritik. Wer auf meist schnellen und intensiv dargebotenen, düsteren Black Metal steht, wird nicht enttäuscht. Ein wenig mehr innere Abwechslung hätte der Scheibe dennoch gut zu Gesicht gestanden, denn allzu oft wird der Fokus auf schnelle Parts gelegt und nur gelegentlich die Geschwindigkeit gedrosselt. Dies lässt die Songs etwas gleichförmig wirken, obwohl sie an sich alles andere als simpel gestaltet sind. Wie so oft, letztlich Geschmackssache. ASHSPAWN ist solider Black Metal, der sich keine Schwachstellen leistet. Bei einer routinierten Band wie Enthroned hätte ich mir letztlich lediglich etwas mehr Mut gewünscht, variabler zur Sache zu gehen, wie auf einigen früheren Alben bereits dargeboten.

