THE SOUND OF STEEL

Kaum haben Exmortus hierzulande als Obituary-Support die Pits aufgemischt, folgt ihr fünftes Werk auf dem Fuße. Die zu Teenager-Zeiten gestartete Gruppe hat schon mehr Mitglieder verschlissen als Alben veröffentlicht, und so tummeln sich auch auf THE SOUND OF STEEL zwei neue Namen: Mit Chase Becker (Gitarre) und Carlos Cruz (Schlagzeug), die zuvor bereits live ausgeholfen hatten, zählen mittlerweile zwei Musiker der Thrash-Kollegen Warbringer zum festen Line-up von Exmortus.

Stilistisch bewegen sich die US-Amis weiterhin auf ihrem extremen wie spannenden Pfad zwischen dunklem Todesgrunzen, Schrammel-Thrash und handwerklich anspruchsvollen, verspielten Riffs (auf die Spitze treibt es das Instrumental ‘Tempest’). Eine Mischung, die technisch manchmal etwas ausufert und nicht immer gleich zünden will, oft genug aber zum Mitgehen einlädt (‘Make Haste’, ‘Feast Of Flesh’, ‘Turn The Tide’).

Für ein besonderes Aufhorchen sorgen dazu die hohen Schreie und Mitmach-„Hey!“s in ‘Strength And Honor’, das ballernd wie riffend Laune macht, im Kontext aber aus dem Rahmen fällt. Wer jedoch den Stilmix liebt, kommt bei Exmortus einmal mehr zuverlässig auf seine Kosten.