FALLOUT 4 – ANNIVERSARY EDITION

Rollenspiel, Bethesda Softworks

Bethesda Softworks hat in den vergangenen Jahren viele seiner großen Marken ruhen lassen, zumindest gemessen an Ablegern der Hauptreihen. ‘The Elder Scrolls Online’ (2014) erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und wird bis heute regelmäßig mit Updates versorgt. Mit ‘Fallout 76’ (2018) wagte sich das postapokalyptische Pendant des Studios ebenfalls in Online-Welten und bekam mit ‘Fallout’ (seit 2024) zudem eine Serienumsetzung spendiert. ‘Fallout 4’ (2015) zählt hingegen auch mehr als zehn Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch als aktueller Teil der Hauptreihe. Nun gibt es erstmals mit ‘Fallout 4 – Anniversary Edition’ eine Umsetzung für die Nintendo Switch 2. Und auch hier beweist Bethesda, dass die betagte Formel noch lange nicht ausgedient hat. Serientypisch verschlägt es die Spieler in eine atomar verseuchte Welt, die sich Sandbox-artig entdecken lässt. An allen Ecken und Enden der weitläufigen Welt finden sich Quests, Schätze, Aufgaben und Waffen, die das Entdeckerherz höher schlagen lassen.

Wie gewohnt für eine Jahre nach der eigentlichen Veröffentlichung erscheinende Neuauflage kommt ‘Fallout 4 – Anniversary Edition’ mit allen nachgereichten DLC-Erweiterungen daher. Spieler können das komplette Abenteuer in einem Rutsch genießen – mit der Nintendo Switch 2-Version auch unterwegs. Besonders hervorzuheben ist, dass die Anniversary Edition neben allen DLCs auch mehr als 150 Creation-Club-Inhalte integriert, die das Spielerlebnis erweitern. Die Neuerungen bestehen zudem aus kleineren technischen Verbesserungen, während visuelle Highlights im Sinne eines grafischen Remasters nicht Teil der Edition sind. Die Anpassung für die Nintendo Switch 2 ermöglicht es somit erstmals, das postapokalyptische Abenteuer mobil in voller Größe zu erleben – ein Novum für die Reihe.

