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Frozen Soul NO PLACE OF WARMTH

Death Metal, Century Media/Sony (11 Songs / VÖ: 8.5.)

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6/ 7
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Konsequenz ist bei Frozen Soul Ehrensache: Auch auf seinem dritten Album walzt das Quintett aus Dallas mit der Eleganz eines Kettenfahr­zeugs durch die Death Metal-Landschaft. Tiefergestimmte Gitarren, bleischwere Midtempo-Grooves und Chad Greens grollende Stimme bilden das eisige Fundament. Neu ist allerdings, dass die Band ihrem frostigen Trademark-Sound ein paar überraschende Farbtupfer hinzugefügt hat. Im Titel-Track taucht ausgerechnet Gerard Way von My Chemical Romance als Gast auf. Klingt nach Stilbruch, funktioniert im Kontext aber erstaunlich gut, weil Way (wie schon bei Matt Heafys Ibaraki-Projekt) feinste Black Metal-Screams beisteuert. Deutlich näher an der klassischen Abrissbirne liegt ­‘Invoke War’, bei dem Machine Head zusätzliche Groove Metal-Schlag­kraft liefern. Das kurze Instrumental ‘Absolute Zero’ dient als frostiges Inter­mezzo, bevor ‘Dreadnought’ mit Unter­stüt­zung der Death Metal-Extremisten Sanguisugabogg den Nacken knacken lässt: primitiver Groove, monströse Breaks und ein Riff, das so simpel wie effektiv ist. ‘Killin Time (Until It’s Time To Kill)’ schließt eines der besten Death Metal-Alben des ersten Halbjahrs. Die Texaner haben ihr Erfolgsrezept gefunden und bleiben ihm mit NO PLACE OF WARMTH treu – doch sie erweitern es geschickt um mehr Dynamik und Melodie! So schaffen sie das, was anderen misslingt: Sowohl Old School-Puristen als auch moderne Death Metal-Fans fühlen sich abgeholt. So klingt Maximum Death Metal!

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Armored Saint: Für Joey Vera ist jedes Album ein Neustart
Armored Saint @ Der Hirsch Nürnberg, 6.11.2018
Dass Armored Saint stets eine Weile brauchen, bis sie neue Musik veröffentlichen, ist inzwischen bekannt. Joey Vera erklärt die Gründe dafür.
Armored Saint lassen gut und gerne fünf (oder mehr) Jahre vergehen, ehe sie ein neues Album herausbringen. So überrascht es kaum, dass es seit der Gründung der Band Anfang der Achtziger bislang nur acht Studioalben gibt — wobei das neunte schon bald erscheint. EMOTION FACTORY RESET wird am 22. Mai via Metal Blade Records veröffentlicht. Bloß kein Stress Bassist Joey Vera war kürzlich zu Gast bei Metal Roos, wo er auf den Umstand der raren Studiowerke angesprochen wurde. „Wir arbeiten etwas langsam — 45 Jahre und nur neun Alben“, gesteht Vera ein, fügt jedoch hinzu: „Zwölf dieser Jahre waren wir…
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