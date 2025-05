Für die Jüngeren unter uns: Garbage waren mal eine ganz große Nummer. Von den ersten beiden Alben GARBAGE (1995) und VERSION 2.0 (1998) gingen weltweit zusammengerechnet etwa 14 Millionen Tonträger über die Laden­theke. Angeführt von Produzenten­legende Butch Vig (unter anderem Nirvana, The Smashing Pumpkins, Sonic Youth) sowie der charismatischen Frontfrau Shirley Manson ­gelang es Garbage, die perfekte Schnittstelle zwischen Grunge und Alternative Rock zu treffen. Die ­Megaseller-Zeiten mögen Geschichte sein, das letzte Werk NO GODS NO ­MASTERS erreichte 2021 aber immer noch einen respektablen sechsten Platz in den deutschen Charts. Eigentlich sollte LET ALL THAT WE IMAGINE BE THE LIGHT bereits im Frühjahr 2023 erscheinen, aber eine Hüftoperation bei Manson und Schreibblockaden verhinderten eine frühere Veröffent­lichung.

Trotz aller Hindernisse entschieden sich die Protagonisten für einen textlich optimistischeren Ansatz als sonst. Die elektronischen Elemente stehen im Vergleich zu früheren Zeiten noch weiter im Vordergrund, LET ALL THAT WE IMAGINE BE THE LIGHT könnte daher auch phasenweise für Depeche Mode-Fans interessant sein. Geblieben ist die ausdrucksstarke Stimme von Manson und die intelligent-spielerische Grundidee von Vig, welche dazu in der Lage ist, Genres zu einen. Das hat seinen verführerischen Reiz, wirkt aber etwas gekünstelt.

