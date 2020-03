STILL BELIEVE IN ROCK’N’ROLL

Bereits der flüchtige Blick auf Band-Name und Albumtitel sowie der anschließende auf die Bühnenaliasse unserer Protagonisten (Dylan Villain, The Kid, Lucas „Boozus“ und Crash Anderson) offenbart, dass diese Kanadier dem konsequenten Rotorrundumschlag mit der Klischeekeule keinesfalls abgeneigt sind. Von Klangkoryphäe Mike Fraser (AC/DC, Aerosmith, The Cult) fachkompetent und schön schwitzig in Szene gesetzt, baut das dritte Album der Kollegen aus Kelowna auf die nicht kompromittierbare Kraft fettiger Knusper-Riffs, fußstampfermotivierter Rhythmen, von Whiskey gurgelnden Kehlen ausgestoßener Party-Imperative sowie ein kleines, aber feines Faible für Roots-Rock.

STILL BELIEVE IN ROCK’N’ROLL bei Amazon

Wer also keine Zeit hat darauf zu warten, dass sich die Supersuckers, Danko Jones und Nashville Pussy endlich für eine ausgiebige Triple-Headliner-Tour zusammentun, sollte sich stellvertretend einfach STILL BELIEVE IN ROCK AND ROLL zu Gemüte führen. Unnützer Wissensvorsprungspunkt für das nächste Rocker-Bingo am Ende und Rande: Der Opener von Gotthards aktuellem Album #13 hört ebenfalls auf den Titel ‘Bad News’. Zufall? Oder eine konspirative Laune des Rock-Kosmos’? Wir werden es wohl nie erfahren…