LEGENDS FROM BEYOND THE GALACTIC TERRORVORTEX

Zwei Beobachtungen – zum einen zum (zugegeben epischen) Auftakt ‘The Siege Of Dunkeld (In Hoots We Trust)’: Wenn noch mal eine Band dieses abgenutzte Sample verwendet, laufe ich Amok. Zum anderen: Spannende Entwicklung! 2015 hat man noch Chris Bowes mittags aus dem Bett geklingelt, um ein Interview über ein „Guilty Pleasure“ zu führen, für das man sich zumindest ein bisschen geschämt hat. Nun stehen Gloryhammer an der Spitze der Plastikschwertbewegung und führen mit stolzgeschwellter Brust den nicht zu verleugnenden Siegeszug von Party-Metal und fragwürdigem Geschmack an. Und das mit Erfolg! Also rein in diese Welt, in der nicht nur das Intro übertrieben ausfällt, rein in LEGENDS FROM BEYOND THE GALACTIC TERRORVORTEX.

Auch auf ihrem dritten Album betreiben die Helden Trademark-Building (Hoots, Einhörner, Goblins, Dundee), inkludieren ganz bewusst Sound-Fettnäpfchen (inklusive Ritterfanfaren) und produzieren Power Metal-Hits am laufenden Band – man höre ‘Masters Of The Galaxy’, ‘Gloryhammer’, das hervorstechende ‘Hootsforce’ oder ‘Battle For Eternity’. Dennoch bleibt das neue Material etwas hinter alten Klassikern zurück und hüllt stellenweise doch eher in schmeichelnde Zuckerwatte, als zu überschäumendem Ausrasten oder inbrünstigem Faustballen anzuregen. Ernsthaft, selbst im Angesicht des zwölfminütigen Schlussepos’: In der ­Gewissheit, wozu diese Band fähig ist, klingt mir das zu wenig übertrieben.