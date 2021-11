Godzilla vs. Kong

Der Film, der das Kino gerettet hat, jetzt auch für zu Hause: Nach Monaten geschlossener Kinosäle lockte ‘Godzilla vs. Kong’ die Massen erstmals wieder vor die Leinwand. Klar: Die in bunten Neonfarben ausgeleuchtete Zerstörungsorgie ist beeindruckender, je größer sie zu sehen ist. Trotzdem funktioniert der Science-Fiction- und Action-Streifen auch auf kleineren Bildschirmen. Als Fortsetzung des sehr guten ‘Kong: Skull Island’ (2017) und der dämlicheren ‘Godzilla’-Filme (2014, 2019) kommt der neueste Eintrag aus dem „Monsterverse“ nicht ohne arg dämliche dramaturgische Drehs aus, reißt aber durch sein flottes Erzähltempo, fantastische (vor allem visuelle) Einfälle und mächtige Monsterschlachten mit.

Die menschlichen Schauspieler (unter anderem Alexander Skarsgård und Millie Bobby Brown) sind nicht viel mehr als Nebendarsteller, denn das emotionale Gewicht trägt vor allem King Kong. Das Behind the Scenes-Material der Blu-ray und DVD liefert umfangreiche und erhellende Einblicke in die Entstehung.