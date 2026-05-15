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Gozu GOZU VI

Stoner Metal, Metal Blade (8 Songs / VÖ: 15.5.)

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Die Mannen von der US-Ostküste zählen zu den spannenderen Vertretern der Wüstenklänge. Zum Beweis ballern Gozu mit ‘Corinthian Leatherface’ zum Einstieg direkt einen Hit in bester Red Fang-Manier raus. So muss das im Stoner Metal: Nicht schleppend dröhnen, sondern direkt in die Tanzbeine fahren. Die Dröhnung packt das Quartett aus Boston früh genug im zweiten Track ‘Midnight Express’ aus, Zum Glück nicht auf dröge Art. Die heimelig-verträumt, leicht ­spooky und doch zupackend daher­groovenden ‘Corner Lariat’ und ‘They Did Know Karate’ hätten auch von Queens Of The Stone Age zu ihren besseren Zeiten stammen können. Inhaltlich nerden Sänger/Gitarrist Marc Gaffney, Bassist Joseph Grotto, Lead-Gitarrist Doug Sherman sowie Schlagzeuger Seth Botos natürlich wieder derbe ab, was sich unter anderem in Song-Titeln wie ­‘Banacek’ (Siebziger Jahre-Krimiserie mit ‘A-Team’-Star George Peppard) und ‘Killer Khan‘ (japanischer Achtziger Jahre-Wrestler) niederschlägt. Und wer möchte nicht mal einen ‘Corvette Summer’ verleben?

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Ghost: Polizei ermittelt gegen Stalkerin
Ghost-Boss Tobias Forge bei der Premiere des Konzertfilms ‘Rite Here Rite Now’ am 18. Juni 2024 in London
Ghost-Imperator Tobias Forge hat den schwedischen Polizeibehörden Anzeige gegen eine aufdringliche Stalkerin erstattet.
Tobias Forge muss sich mit einer Stalkerin herumschlagen. Wie die schwedische Tageszeitung Aftonbladet berichtet, wird eine Frau in ihren Vierziger Jahren wegen Belästigung angeklagt, nachdem sie dem Ghost-Mastermind zwischen Juli und Oktober 2025 wiederholt Nachrichten, Zahlungsaufforderungen und Briefe geschickt hatte. Ruhe und Frieden, bitte Zunächst hat die Dame dem Musiker lange SMS-und WhatsApp-Nachrichten zukommen lassen, in denen sie den Ghost-Chef ausgiebig beweihräuchert hat. Als Forge die Nummer der Frau blockiert hatte, ging sie dazu über dem Okkult-Rocker Einschreiben zu senden. Tobias hat die Briefe nie abgeholt — bis auf die jüngste Sendung, welche ein Handy enthielt, das augenscheinlich nicht mehr…
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