Die Mannen von der US-Ostküste zählen zu den spannenderen Vertretern der Wüstenklänge. Zum Beweis ballern Gozu mit ‘Corinthian Leatherface’ zum Einstieg direkt einen Hit in bester Red Fang-Manier raus. So muss das im Stoner Metal: Nicht schleppend dröhnen, sondern direkt in die Tanzbeine fahren. Die Dröhnung packt das Quartett aus Boston früh genug im zweiten Track ‘Midnight Express’ aus, Zum Glück nicht auf dröge Art. Die heimelig-verträumt, leicht ­spooky und doch zupackend daher­groovenden ‘Corner Lariat’ und ‘They Did Know Karate’ hätten auch von Queens Of The Stone Age zu ihren besseren Zeiten stammen können. Inhaltlich nerden Sänger/Gitarrist Marc Gaffney, Bassist Joseph Grotto, Lead-Gitarrist Doug Sherman sowie Schlagzeuger Seth Botos natürlich wieder derbe ab, was sich unter anderem in Song-Titeln wie ­‘Banacek’ (Siebziger Jahre-Krimiserie mit ‘A-Team’-Star George Peppard) und ‘Killer Khan‘ (japanischer Achtziger Jahre-Wrestler) niederschlägt. Und wer möchte nicht mal einen ‘Corvette Summer’ verleben?

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