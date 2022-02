Am 20. März 2022 präsentieren Cradle Of Filth ihr legendäres Album DUSK… AND HER EMBRACE im Rahmen eines Streaming-Konzerts.

Die britischen Extreme-Metaller Cradle Of Filth kündigen einen digitalen Showstream an – einen einmaligen Live-Auftritt mit dem Titel "The Infernal Vernal Equinox". Im Rahmen dessen wird die Band ihr herausragendes Album DUSK… AND HER EMBRACE (1996) in voller Länge spielen. Das Konzert findet am 20. März 2022 um 20:00 Uhr (CET) statt. Tickets dafür könnt ihr hier kaufen. Ein Online-Spektakel in Cradle Of Filth-Manier Cradle Of Filth-Frontmann Dani Filth freut sich auf das Eregnis und erzählt: „Nach dem glorreichen Erfolg unseres Livestreams im Mai letzten Jahres haben wir beschlossen, einen zweiten zu veranstalten, bei dem wir unser legendäres Werk DUSK……