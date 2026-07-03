Vier Jahre nach ihrem Debütalbum veröffent­lichen die französischen „Shooting Stars“ Harsh mit FEELS ihr zweites Werk. Der Name ist Programm, befassen sich viele der neuen Songs doch mit Liebe, Herzschmerz und Gefühlen. Besonders der Titel ‘Never Gonna See Me Fall’ schlägt als klassische Akustik-Power-Ballade in diese Kerbe. Neben emotional-weichen Nummern gibt es aber auch Futter für das Gaspedal. Dazu zählen ‘Fuel To The Fire’ und ‘Losing My Mind’, welche an Riffs eines gewissen Herrn mit Zylinder und Les Paul erinnern. ‘Dancing Dancing’ schlägt eine Skid Row-eske Richtung ein, während die erste Single ‘Back To Life’ mit leicht funkig-angehauchten Parts zu überzeugen weiß. Harsh bewegen sich auf diesem Album auf einem sehr abwechslungsreichen Weg und verstehen es, ihren Songs durch clever gesetzte Pausen eine gewisse Dynamik zu verleihen. Beispiele hierfür sind unter anderem ‘Break Your Way’ mit seinem Bon Jovi-ähnlichen Intro sowie ‘Forever Yesterday’, das zunächst mit Banjo-Klängen überrascht, um dann im Chorus mit verzerrten Gitarren und starken Vocals mitzureißen. Frontmann Albert Arnold präsentiert durchgehend sein Können im hohen Register und konkurriert mit den rasanten Soli von Gitarrist Severin Piozzoli um die eindrucksvollste Performance. Und für alle Pop-Fans: Mit ihrem Cover von ­‘Maniac’ verleihen Harsh dem Song einen druckvollen Anstrich, ohne dessen Charme zu verlieren.

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