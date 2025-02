Nach dem ASCENDANCY-Jubiläum werden Trivium ein neues Studiowerk angehen, wie Gitarrist Corey Beaulieu durchblicken lässt.

Derzeit befinden sich Trivium auf dem Retro-Trip. Zusammen mit Bullet For My Valentine touren beiden Bands gerade durch Europa und zelebrieren das zwanzigste Jubiläum ihrer Alben ASCENDANCY sowie THE POISON. Danach wollen Frontmann Matt Heafy und Co. allerdings ein neues Studioalbum in Angriff nehmen. Laut Gitarrist Corey Beaulieu soll dies 2026 erscheinen. Der nächste Schritt "Wir haben letztes Jahr damit verbracht, in unserem Hangar unser Aufnahmestudio zu bauen", rekapituliert der Trivium-Saitenflitzer. "Also haben wir das alles zum Laufen gebracht und so weiter. An neuem Material arbeiten wir sowieso immer. Unsere letzte Platte [IN THE COURT OF THE DRAGON -- Anm.d.R.]…