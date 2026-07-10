Toggle menu

Metal Hammer

 Search

If These Trees Could Talk THE HIDDEN HAND

Post Metal, Metal Blade (9 Songs / VÖ: 10.7.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Wenn diese Bäume sprechen könnten, würden sie sagen: „Endlich!“ If These Trees Could Talk veröffentlichen mit THE HIDDEN HAND das erste Mal seit ganzen zehn Jahren ein neues Album. Mit Ausnahme der Single ‘Trail Of Whispering Giants’ (2024) ist es die erste Musik der Band seit 2016. Glücklicherweise hat das Quintett sein Talent für ausschweifende Klangwelten in der Zwischenzeit nicht verloren. Im Gegenteil: Die Band klingt an ihren Instrumenten präzise und in ihren Melodien geheimnisvoll wie immer. Die verzerrten Riffs sitzen genau, wie sie sollen, und das Album versprüht etwas Mystisches, dem man sich ganz hingeben will. Schon das Intro ‘Archons’ verführt mit einer Stimmung, die an Blood ­Incantations meditatives Ambient-Album TIMEWAVE ZERO (2022) erinnert. Der darauffolgende Siebenminüter ‘Moon Machine’ punktet mit Crescendi ver­zweifelt heulender Gitarren und spannend-atmosphärischen Melodien. Ungewöhnlich für die Formation aus Ohio sind jedoch die Gesangseinlagen in ‘Blurry Creatures’. Wo sich die Band normalerweise auf die Strahlkraft ihrer drei Gitarren verlässt, finden sich hier melodische „Oooh“-Gesänge. Abgesehen von diesem eher gewöhnungsbedürftigen stilistischen Ausreißer eignet sich THE HIDDEN HAND ausgezeichnet zum Augenschließen und Wegträumen.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Die Metal-Alben der Woche vom 22.05. mit Dimmu Borgir, Armored Saint u.a.
albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.05. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Midnight Rider und Blindead 23.
Dimmu Borgir Die Band ist weniger experimentell als beim Vorgänger unterwegs und bemüht sich, auch alten Vibe von Scheiben wie STORMBLÅST zu beschwören. (Hier weiterlesen) Exklusive Dimmu Borgir-Vinyl nur zusammen mit der neuen METAL HAMMER-Ausgabe. Diese Dimmu Borgir-Vinyl-7″ ist ein echtes Sammlerstück und ab 15.05.2026 nur zusammen mit METAL HAMMER-Ausgabe 06/2026 im Handel erhältlich. Sichert euch jetzt euer Exemplar, indem ihr Heft und Vinyl portofrei nach Hause bestellt. Exklusiv im METAL HAMMER-Online Shop unter www.metal-hammer.de/dimmuborgir und nur solange der Vorrat reicht! Den brandneuen Song „The Qryptfarer“ gibt es zuerst bei uns und nur hier auf 7″ zu hören, die mächtige…
Weiterlesen
Zur Startseite