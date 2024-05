IT IS WHAT IT IS

Living Colour-Sänger Corey Glover, Gitarrist Mike Orlando (Adrenaline Mob), Bassist Booker King sowie Sworn Enemy-Schlagzeuger Taykwuan Jackson tun sich hier neu zusammen – und sind dabei super! Das Quartett beackert wie einst schon Glenn Hughes das Fusionsfeld von Soul und Funk mit hartem Rock und Metal. Dabei schaffen sie es, ohne anstrengende Zurschaustellung von Muckertum zugleich progressiv wie Song-orientiert zu Werke zu gehen und zehn exzellente Kreuzungen unter der Führung von Oberkrachern wie etwa ‘Come What May’ zu kredenzen.

IT IS WHAT IT IS bei Amazon

Irgendwo zwischen der kreativen und stilistischen Versatilität von Faith No More, Gunners-würdigen Gesangseinlagen und natürlich auch dem Schatten von Living Colour demonstriert die Formation, wie Lenny Kravitz (heute) in cool klingen könnte.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***