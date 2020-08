Incantation sind routinierte Handwerker, die wissen, was sie tun. Auch auf ihrem zwölften Album sollte man nicht von ihnen erwarten, irgendetwas großartig Neues an den Tisch zu bringen – tut aber vermutlich auch keiner. Somit erfüllt SECT OF VILE DIVINITIES mit seinen stampfenden Drums, dem dämonischem Gegrunze und feinster Groove-Action an der Gitarre alle Wünsche, die Fans haben könnten.

Nach welchen Kriterien die Band sich hier für Singles entscheidet, ist rätselhaft, denn wirklich zugänglicher oder weniger zugänglich als die anderen Titel ist keiner der Songs. Für ‘Entrails Of The Hag Queen’ oder ‘Shadow-Blade Masters Of Tempest And Maelstrom’ spräche deren treibender Charakter. Mit dem langsameren ‘Propitiation’ als erste Vorabveröffentlichung hat die Band aber auch nichts falsch gemacht.

***

