NIGHTS OF THE DEAD – LEGACY OF THE BEAST: LIVE IN MEXICO CITY

Die Setlist der zurückliegenden (beziehungsweise unterbrochenen, denn 2021 soll es weitergehen) Iron Maiden-Tournee zaubert immer noch eine wohlige Gänsehaut: ‘Flight Of Icarus’, ‘Aces High’, ‘Revelations’, ‘Sign Of The Cross’, ‘The Wicker Man’… Getreu dem Motto „Legacy Of The Beast“ nahm die NWOBHM-Legende mit auf einen Rundflug durch die Band- und Metal-Geschichte und begeisterte live obendrein mit energetischer Performance und spektakulärer Bühnen-Show. Von Letzterer gibt es leider nichts zu sehen: NIGHTS OF THE DEAD – LEGACY OF THE BEAST: LIVE IN MEXICO CITY ist ein reiner Audio­mitschnitt.

Doch auch dieser begeistert, nicht zuletzt dank des enthusiastischen mexikanischen Publikums (die Aufnahmen stammen aus Mexiko-Stadt im September 2019): Die Fan-Gesänge veredeln das ohnehin intensive ‘The Clansman’, und ‘Fear Of The Dark’ sowieso. Obwohl nicht perfekt abgemischt, gefällt die transparent tönende Produktion; kleinste Timing-Fehler muss man als Faktoren, die den Livecharme ausmachen, hinnehmen. Obwohl die Tour legendär war: Ein Muss in der Iron Maiden-Sammlung ist NIGHTS OF THE DEAD – LEGACY OF THE BEAST: LIVE IN MEXICO CITY nicht. Als Hitcompilation und Beweis dafür, wie unaufhaltsam die Eiserne Jungfrau nach wie vor ist und hoffentlich noch lange bleiben wird, hat es aber seine Daseinsberechtigung.

