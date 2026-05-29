Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Jayler VOICES UNHEARD

Hard Rock , Silver Lining (11 Songs / VÖ: 29.5.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Das Quartett aus den britischen Midlands schlägt mit Song-Titeln wie ‘Riverboat Queen’ oder ‘Over The Mountain’ und gesanglicher Dankesgeste von Frontmann James Bartholomew in Richtung Robert Plant in die englische Siebziger-Blues-/Hard Rock-Kerbe. Mag ihr Debüt auch vor bislang ungehörten Stimmen und Einflüssen nicht strotzen, schafft es die Band, dann zu überzeugen, wenn sie wie in ‘Need Your Love’ oder ‘The Getaway’ mit Rolling Stones-Riff-Kniffen mehr nach Jet als juvenilen Zeppelinen klingt. Mit solidem Song-Material sowie spürbarem Enthusiasmus und Verve kann der Vierer einen Einstand vorlegen, der vielleicht vom ersten Meilenstein noch weit entfernt ist, eine Weiterentwicklung aber zumindest antizipieren lässt. Und das ist in Zeiten von KI-Kack wie Velvet Sundown doch schon allerhand wert.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Boysetsfire: Gründungsschlagzeuger gestorben
Boysetsfire
Traurige Nachrichten aus dem Lager der Post Hardcore-Formation Boysetsfire: Gründungsschlagzeuger Matt Krupanski ist gestorben.
Boysetsfire trauern um ihren ehemaligen Schlagzeuger Matt Krupanski, wie sie via Instagram bekanntgaben. Krupanski begleitete die Band seit ihrer Gründung 1994 bis zu ihrer vorläufigen Trennung 2007. 2010 formierte sich die Band neu und der Schlagzeuger war bis 2012 erneut von der Partie, bevor er endgültig die Band verließ. Erinnerungen Boysetsfire schreiben in ihrem Post: "Wir hassen es, dass wir das hier schreiben müssen. Heute hat die Boysetsfire-Familie eines ihrer Gründungsmitglieder verloren: Drummer Matt Krupanski. Uns fehlen die Worte. Momentaufnahmen und Erinnerungen schießen uns durch die Köpfe." Die Band teilt außerdem eine ganze Liste von Erinnerungen an wilde Zeiten mit dem…
Weiterlesen
Zur Startseite