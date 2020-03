CHANTS FROM ANOTHER PLACE

Hielt der Tribulation-Gitarrist mit seinem Folk-Faible schon auf dem EP-Vorgänger THE DARK NIGHT OF THE SOUL (2017) nicht hinter dem Berg, folgt sein Soloalbumdebüt dem dort eingeschlagenen akustischen Zupfgitarrenpfad weiter. Vom wundervoll leichtfüßigen und mit fast gehauchter Hymnik vorgetragenen Opener ‘A Dance In The Road’ über das mit dringlich-irischem Balladenimpetus intonierte ‘Next Big Day’ bis hin zu der allein mit „Lalala“-Vokalisen gesungenen Weise ‘Holy Woods’, die ihre englische Volksliednähe zu ‘Scarborough Fair’ nicht verbirgt, geben sich hier Folk-Urvorväter wie Bert Jansch, Simon & Garfunkel oder Nick Drake inspirativ die Klinke in die Hand.

Die schönen Satzgesang-Passagen indes lassen gelegentlich auch durchaus entferntere Vergleiche mit den Unplugged-EP-Werken von etwa Alice In Chains zu. Dass Hultén dabei im Studio nahezu komplett auf sich allein gestellt war (und nur in ‘Outskirts’ von Perkussionist Nacho Monteros subtil unterstützt wurde) und neben manch passender Pianobegleitung auch alle seine Zweitstimmen selbst verantwortet hat, macht die außerweltliche bis traumwandlerische Hörerfahrung des trefflich betitelten Astralalbums CHANTS FROM ANOTHER PLACE fast noch beeindruckender.