Serj Tankian bittet alle System Of A Down-Fans inständig, ihn nicht mehr damit zu überrumpeln, ihn aus dem Nichts mit "Wake Up!" anzubrüllen.

Unter den Fans von System Of A Down gibt es offenbar aktuell einen verrückten Trend -- zu Ungunsten von Frontmann Serj Tankian. Wie der Sänger kürzlich im Interview mit dem "Revolver"-Magazin verraten hat, erschrecken ihn an sich freundlich gestimmte Liebhaber seiner Musik regelmäßig. Und zwar brüllen sie ihn aus heiterem Himmel mit "Wake up!" an -- den ersten zwei Worten aus dem SOAD-Klassiker ‘Chop Suey!’ (siehe unten). Das Herz bleibt kurz stehen Das mag auf den ersten Blick durchaus wie ein spaßiger Gag anmuten. Doch man muss sich nur vorstellen: Man ist unterwegs beim Shoppen, Tanken oder Essen -- und…