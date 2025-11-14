Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Stellar Circuits PHANTOM PHOENIX

Progressive Metal, Nuclear Blast/Warner (10 Songs / VÖ: 14.11.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Was ist hier denn los? Stellar ­Circuits scheinen sich auf ihrem neuesten Glanzstück in der Track-Order vertan zu haben. Statt einem Intro schreit einem Frontmann Ben Beddick erst mal direkt mit voller Kraft ins Ohr (‘I See Your Spirit’). Etwas irritierend, aber definitiv wirksam, schließlich muss man sich die Aufmerksamkeit der Hörer heutzutage hart erkämpfen. Doch die Kuriositäten hören nach dem ersten Schreckmoment nicht auf – ganz im Gegenteil! Von Anfang bis Ende strotzt PHANTOM PHOENIX nur so vor Überraschungen. Egal, ob spontane Rap-Einlagen (‘Elegant­ ­Illusion’), knochenzerschmetternde Breakdowns (‘The War Within’) oder Mitsingballaden inklusive Pop Punk-Riffs (‘Gloria’) – das Quartett fühlt sich wirklich überall zu Hause. Flexibilität ist bei solch einer musikalischen Achterbahnfahrt entscheidend – verklemmte Genre-­Puristen sind hier fehl am Platz. Stellar Circuits beweisen erneut, dass sie Meister der Kontraste sind: Schwindelerregende Höhen treffen auf bodenlose Abgründe, und technisches Geschick auf zwanglosen Charme. PHANTOM PHOENIX ist ein Album für Adrenalin-Junkies und Draufgänger, doch wer sich auf die wilde Fahrt einlässt, wird mit einem Erlebnis belohnt, das man nicht so schnell vergisst.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Lemmy war "der intelligenteste Kerl", findet Mikkey Dee
Motörhead-Chef Lemmy Kilmister
Mikkey Dee hat ein paar lebhafte Erinnerungen an den klaren Kopf von Motörhead-Legende Lemmy Kilmister wachgerufen.
Es ist bekannt, dass Lemmy Kilmister ein schrulliger, integrer und auch störrischer Typ war. Davon weiß auch der aktuelle Scorpions- und ehemalige Motörhead-Schlagzeuger Mikkey ein Lied zu singen. Im Interview bei Get On The Bus sollte sich der Schwede mal wieder an seine Zeit mit dem Ende 2015 verstorbenen Bassisten erinnern. Dabei fügte der Trommler der Persönlichkeit einen weiteren Aspekt hinzu. Das Wesentliche im Blick "Lemmy war wahrscheinlich der intelligenteste Kerl, den ich kannte", urteilt Mikkey. "Ich würde ihn als meinen Vater, Großvater, jüngeren Bruder und sogar manchmal als meine jüngere Schwester beschreiben. Es war so einfach mit ihm umzugehen,…
Weiterlesen
Zur Startseite