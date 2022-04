IT’S TIME… TO RISE FROM THE GRAVE

Dafür, dass diese Death-Metaller erst seit 2018 existieren, haben sie schon erstaunlich viel Material auf den Markt geschmissen. Auf zwei Demos nach nur einem Jahr Band-Bestehen folgte das Live-Album LIVE FROM HELL, anschließend das Debüt LESIONS OF A DIFFERENT KIND, und jetzt kommen die fünf New Yorker schon mit ihrer zweiten vollwertigen Platte um die Ecke. IT’S TIME… TO RISE FROM THE GRAVE klingt wütend und zerstörerisch – wenn auch leider auf ziemlich stumpfe Weise. So übernimmt ‘Fiend For Corpses’ den Einstieg in das Album, vergisst dabei jedoch, den Hörer mitzunehmen. Es könnte auch die zweite Hälfte der dritten Strophe eines x-beliebigen Songs sein, was hier als Auftakt verwendet wurde. Ähnlich banal wirken die vielen eingeschobenen Abschnitte und Tempowechsel innerhalb der folgenden Tracks – vor allem in ‘Enhancing The Dead’ finden sich viele abrupte Spielereien.

Unter anderen Umständen könnten Tempo- und Taktwechsel dieser Art durchaus Wirkung mit sich bringen, indem sie den Groove intensivieren oder zumindest einen progressiven Eindruck wecken. Hier scheinen jedoch Bausteine gewaltsam zusammengepuzzelt worden zu sein, die nichts miteinander gemeinsam haben. Der etwas matschige Sound tut sein Übriges dazu. Schade, denn eigentlich haben Undeath alles, was sie für ein ordentliches Stück Brutalität brauchen: Sie sind laut, klingen rotzig, haben enorm tiefe Growls… Sicher können sie bereits damit den ein oder anderen Genrefan abholen, doch schlüssig wirkt das Ganze nicht.

***

