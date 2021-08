Diese Herren von der Halbinsel Djursland servieren uns auf ihrem Debüt FACE THE MAD­NESS feinsten dänischen Thrash Metal. Band-Name und Albumtitel lassen jetzt nicht unbedingt auf ein Übermaß an Kreativität schließen, aber Killing wissen ganz genau, wie das Spiel funktioniert. Schon der Einstieg gelingt mit ‘Kill Everyone’ ganz vorzüglich, aber auch Nummern wie ‘Don’t Get Mad, Get Evil’ oder das etwas getragenere ‘Killed In Action’ lassen das Herz von Genrefans höher schlagen. Frontmann Rasmus Soelberg quetscht-kreischt sich seinen „Gesang“ aus den Lungen, spuckt Gift und Galle und erinnert mal an Maurice Swinkels von Legion Of The Damned, dann wieder an den destruktiven Schmier.

Vorsicht, massive Halsschmerzgefahr! Aber dafür kommen Killing eben auch nicht aus Compton, sondern ‘Straight Out Of Kattegat’. Das Humor-Level stimmt also ebenfalls, deshalb sei die Truppe all jenen ans Herz gelegt, die ihren Thrash Metal am liebsten pur genießen. Killing sind eine Combo, die man im Auge behalten sollte.

